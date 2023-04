NFL-speler Hamlin mag ruim vier maanden na hartstilstand terugkeren op het veld

Delen via E-mail

Damar Hamlin kan weer terugkeren op het Americanfootballveld. De 25-jarige Amerikaan kreeg begin januari een hartstilstand, maar is daarvan hersteld en heeft van de artsen groen licht gekregen.

Voorlopig zal Hamlin het bij trainen moeten houden, want de competitie ligt momenteel stil. Het nieuwe NFL-seizoen wordt pas op 7 september afgetrapt.

Hamlin heeft zich inmiddels al op de club gemeld om aan zijn conditie te werken. "Uiteindelijk is terugkeren op het veld natuurlijk het doel", zei hij in februari al. "Ik doe alles om mijn toestand te verbeteren. Maar het ligt in Gods handen."