Blunder Atletiekunie: marathonloopster Brinkman tóch niet zeker van Spelen

Marathonloopster Nienke Brinkman is officieel toch nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van 2024. De Nederlandse liep maandag in de marathon van Boston onder de olympische limiet en dacht zeker te zijn van deelname in Parijs. Nu blijkt dat de Atletiekunie haar verkeerd heeft geïnformeerd.

"Het is onze fout", zegt een woordvoerder van de Atletiekunie dinsdag tegen NU.nl. "Onze technisch directeur heeft vandaag extra info tot zich gekregen en kwam helaas tot de conclusie dat het parcours in Boston toch niet voldoet. We begrijpen dat dit voor Nienke heel vervelend is."

De 29-jarige Brinkman liep een tijd van 2:24.58 en dook daarmee ruim onder de olympische limiet van 2:26.50. Vanwege het ongewone parcours - in Boston zijn er veel hoogteverschillen - bleek de tijd toch niet aan de internationale eisen te voldoen. De weg ging te vaak omhoog en omlaag.

Al direct na de marathon was er onduidelijkheid over de geldigheid van de tijd van Brinkman met het oog op de Spelen. Na tegenstrijdige berichten kreeg de Nederlandse marathonsensatie maandagavond uiteindelijk goed nieuws van de Atletiekunie, maar dat verlossende woord bleek dus te voorbarig.

Brinkman kreeg het slechte nieuws dinsdag via haar management te horen. Overigens was ze in de aanloop naar de marathon in Boston totaal niet bezig met olympische kwalificatie. "Daar heb ik nog een jaar de tijd voor", zei Brinkman.