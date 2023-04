Loopfenomeen Brinkman verrast zichzelf met olympisch ticket: 'Het was erg zwaar'

Marathonloopster Nienke Brinkman is dolblij met haar startbewijs voor de Olympische Spelen van 2024. De 29-jarige atlete liep maandag bij de marathon van Boston twee minuten onder de olympische limiet, terwijl ze gedurende de race helemaal niet dacht aan een ticket voor Parijs.

"Ik was totaal niet bezig met kwalificeren voor de Spelen. Ik zag pas op het laatst dat ik onder de limiet zat. En toen kwam het besef. Ik ben er ontzettend blij mee", zegt Brinkman tegen onder meer NU.nl.

Er heerste na afloop even onduidelijkheid of haar tijd rechtsgeldig was, onder meer vanwege het heuvelachtige parcours in Boston. "Maar nu is het zeker, ik heb de bevestiging gekregen", zegt Brinkman, die in de Verenigde Staten pas de vierde marathon van haar loopbaan liep. Ze werd uiteindelijk vijftiende met een tijd van 2:24.58.

Brinkman beleefde een pittige wedstrijd in Boston. "Het was een sterk deelnemersveld en het parcours was erg zwaar. De heuvels en de tempowisselingen maakten het zwaar voor mijn spieren. De kou hielp ook niet mee."

Brinkman pakte afgelopen zomer bij de EK in München brons op de marathon. Foto: Getty Images

'Zoveel publiek, niet normaal'

Mede door de omstandigheden kwam Brinkman niet in de buurt van haar Nederlands record (2:22.51), een toptijd die ze vorig jaar verrassend liep bij de marathon van Rotterdam. Het is de vraag of ze de komende jaren weer deelneemt aan de race in de Maasstad, want Boston is haar goed bevallen.

"Echt een geweldige marathon. Er was zoveel publiek, niet normaal. Ik heb diep moeten gaan, maar door al het geschreeuw om je heen vergeet je de pijn in je lichaam gewoon."

Brinkman kan nu uitrusten en haar focus kan kan langzaam naar de Spelen gaan. Ze gaat de komende weken kijken hoe haar programma eruit zal zien. "Maar nu ik de limiet heb gehaald, geeft me dat wel rust."