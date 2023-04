WK snooker verstoord door activist die oranje poeder op tafel gooit

Het WK snooker in het Engelse Sheffield is maandag tijdelijk stilgelegd. Een activist was op een van de tafels geklommen en begon met oranje poeder te strooien. Op hetzelfde moment kon bij de tweede tafel een andere activist worden tegengehouden.

Op het moment van het incident waren de Engelsen Robert Milkins en Joe Perry bezig aan hun partij in de eerste ronde. De activist droeg een shirt met daarop de tekst 'Just Stop Oil'. Nadat hij het het groene laken oranje had gekleurd, werd hij door de beveiliging van de tafel gehaald.

In dezelfde zaal speelden de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Fan Zhengyi. Ook daar probeerde een activist op de tafel te klimmen, maar de vrouw werd gestopt.

Allen en Fan konden hun partij even later weer hervatten. Op de tafel met het oranje poeder moet de organisatie eerst een ander laken aanbrengen.

Het WK snooker in Sheffield is op 15 april begonnen en duurt nog tot en met 1 mei.