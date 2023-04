Brinkman loopt olympische limiet in marathon Boston en gaat naar Spelen in Parijs

Nienke Brinkman heeft maandag in haar eerste marathon van Boston onder de limiet voor de Olympische Spelen gelopen. Het was even onzeker of de tijd geldig was vanwege het bijzondere parcours, maar de atlete bevestigt na afloop aan NU.nl dat ze volgend jaar naar Parijs gaat.

"Nu is het zeker. Ik heb de bevestiging gekregen", laat Brinkman weten. Ze liep met een tijd van 2:24.58 ruim onder de olympische limiet van 2:26.50, maar er was onduidelijkheid of de tijd rechtsgeldig was vanwege het ongewone parcours. In Boston zijn er veel hoogteverschillen en ook wordt de marathon niet in een rondje, maar van A naar B afgewerkt.

De 29-jarige Brinkman, die in Boston pas de vierde marathon van haar carrière liep, liet vooraf weten dat ze zich überhaupt niet met de limiet bezighield. Ze deed nog nooit mee aan de Spelen. "Ik ben nog niet bezig met Parijs. Gebeurt het, dan is het mooi meegenomen, maar kwalificatie is in Boston niet het doel", zei Brinkman.

De Nederlandse kwam in Boston achter winnares Hellen Obiri als vijftiende over de streep. De 33-jarige Keniaanse voltooide de marathon in 2:21.38. De Ethiopische Amane Beriso werd tweede en Lonah Salpeter uit Kenia eindigde als derde.

Brinkman zorgde vorig jaar voor een sensatie in de marathon van Rotterdam, waar ze het Nederlands record aanscherpte tot 2:22.51. Afgelopen zomer veroverde ze bij de EK in München als eerste Nederlandse brons op de marathon.

Evans Chebet kwam in Boston als eerste over de streep. Foto: Getty Images

Chebet opnieuw beste, Kipchoge zesde

Evans Chebet schreef net als vorig jaar de marathon bij de mannen op zijn naam. De 34-jarige Keniaan won de 127e editie in een tijd van 2:05.54, voor Gabriel Geay uit Tanzania en zijn landgenoot Benson Kipruto.

Voor Chebet is het de derde grote marathon die hij wint. Na zijn zege van vorig jaar in Boston was hij in november de beste in de marathon van New York.