Emotionele Bendsneyder kort na overlijden opa voor het eerst op podium in Moto2

Bo Bendsneyder is zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten voor het eerst in zijn carrière op het podium geëindigd in de Moto2. De Rotterdammer eindigde twee dagen na het overlijden van zijn grootvader als derde in Texas.

De 24-jarige Bendsneyder had in Texas zijn beste kwalificatie van het seizoen neergezet. Hij startte vanaf de vierde plaats, maar moest in de eerste ronde veel plekken prijsgeven. De coureur van het Pertamina Mandalika-team viel terug naar de veertiende plaats.

Daarna rukte Bendsneyder weer op naar voren. Hij won plek voor plek en in de laatste bocht snelde hij van plaats zes naar de derde plaats achter winnaar Pedro Acosta uit Spanje en de Italiaan Tony Arbolino. De Nederlander werd onder luid gejuich onthaald door zijn team.

Het beste resultaat van Bendsneyder in de Moto2 tot nu toe was de vijfde plaats. Dat lukte hem in 2021 in de Grand Prix van Frankrijk en vorig jaar bij de TT in Assen. Hij werd in 2016 in zijn eerste seizoen in de Moto3 ook twee keer derde.

"Om eerlijk te zijn, heb ik hier niet veel woorden voor", zei een geëmotioneerde Bendsneyder. "Mijn grootvader is twee dagen geleden overleden. Dit is voor hem. Het was een lange weg om tot hier te komen. Daarom ben ik zo emotioneel. Ik dank mijn ouders en mijn opa: hij heeft me vandaag geholpen."