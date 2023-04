Sanne Wevers gunde zichzelf het EK-goud: 'De liefde voor turnen was even weg'

Sanne Wevers is dolblij dat ze zondag in het Turkse Antalya haar terugkeer op het internationale podium heeft bekroond met EK-goud op de balk. De 31-jarige Friezin gunde zichzelf de winst na een roerige periode.

"Dit voelt wel even heel fijn", reageerde Wevers na afloop bij het ANP. "Ik denk dat ik het nog even op me moet laten inwerken, maar natuurlijk betekent het heel veel. Het betekent voor mij echt iets van: Oké, we zijn er weer. We kunnen weer starten, we gaan weer vooruitkijken."

Wevers stond voor het eerst sinds haar zilveren medaille in 2021 weer in een Europese balkfinale. De olympisch kampioene van 2016 ging er na de teleurstellende Olympische Spelen van 2021 in Tokio een jaar tussenuit, maar hervatte afgelopen oktober de training.

Wevers stopte bij de nationale selectie vanwege een conflict met teamgenote Vera van Pol. Daarnaast werd onder anderen haar vader Vincent Wevers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarvan werd de coach later vrijgesproken.

Sanne Wevers (midden) naast coach en vader Vincent en Naomi Visser, die geen medaille won bij de vloerfinale. Foto: ANP

Wevers wilde loopbaan goed afsluiten

"Ik heb deze titel mezelf echt gegund", vervolgde Wevers, die eerder op de EK bij de landencompetitie brons pakte met Nederland. "Uiteindelijk wilde ik gewoon een andere afsluiting van mijn carrière en een ander gevoel."

"Ik wilde weer terug naar waarom ik ooit zo veel genoten heb van het spelletje. Waarom ik zo veel liefde voor de sport heb. Dat gevoel ben ik een periode even kwijt geweest. Dat is nu zeker helemaal weer terug."

Wevers erkende dat het horen van het volkslied haar veel deed. "Dan ben ik alleen maar blij dat ik er op dit moment weer sta en deze eerste stap richting Parijs neem. Ik ben superblij."

Wevers noemde de Europese titel een 'mooi startpunt' op de route naar Parijs 2024, die verder gaat via de WK van later dit jaar in Antwerpen. "Daar moeten we nog een hele belangrijke hobbel nemen als team. Uiteindelijk moeten we ons op de WK als team kwalificeren en dat is nu echt focus één."