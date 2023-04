Nageeye wegens fysieke klachten blij met derde plek : 'Nooit zo veel gehoest'

Nageeye, die de marathon in Rotterdam vorig jaar op zijn naam schreef, kreeg tijdens zijn trainingen in Ethiopië last van zijn luchtwegen. "Ik heb nog nooit zo veel gehoest, ik had heel veel slijm. De medicatie hielp niet. De slijm zat vast, ik had drie weken een knikker in mijn keel. Ik had ook last van mijn nek. De fysio zat twee uur per dag aan mijn nek."