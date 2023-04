Sanne Wevers pakt EK-goud op balk bij terugkeer op internationale podium

Sanne Wevers heeft zondag in de balkfinale goud gepakt bij de EK turnen in het Turkse Antalya. De olympisch kampioene van 2016 maakte haar favorietenrol waar en behaalde een iets betere score dan haar concurrentie.

De 31-jarige Wevers zette met haar oefening een score van 13,800 punten neer, een beter puntentotaal dan bij haar kwalificatie (13,433). Ze bleef de Italiaanse Manila Esposito (13,700) en de Hongaarse Zsofia Kovacs (13,700) voor. De zestienjarige Esposito pakte op basis van een hogere uitvoeringsscore zilver.

Wevers won in 2018 voor het eerst Europees goud op balk in het Schotse Glasgow. Bij de EK in het Zwitserse Basel in 2021 greep ze zilver op hetzelfde onderdeel.

Wevers keerde in Turkije terug op het internationale podium. Ze laste na de Olympische Spelen van 2021 in Tokio een pauze in. Volgens de Friezin was er een "onwerkbare situatie" ontstaan met teamgenoot Vera van Pol. Daarnaast werd haar vader Vincent Wevers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarvan werd de coach later vrijgesproken.

Sanne Wevers wordt na haar oefening gefeliciteerd door haar vader en coach Vincent. Foto: ANP

Tweede EK-medaille voor Wevers

Wevers had dit EK al een medaille gewonnen bij de landenwedstrijd. Samen met Van Pol, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman pakte Nederland brons, achter Groot-Brittannië en Italië.

Later op de dag turnt Visser op vloer haar derde finale in Antalya. De 21-jarige Visser werd eerder zevende in de meerkamp en achtste aan de brug.