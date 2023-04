Bashir Abdi wint voor tweede keer marathon Rotterdam, Abdi Nageeye derde

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bashir Abdi heeft zondag voor de tweede keer de marathon van Rotterdam op zijn naam geschreven. De Belg bleef in de havenstad Thimothy Kiplangat (tweede) en titelverdediger Abdi Nageeye (derde) voor. Nageeye pakte naast zijn podiumplek ook de Nederlandse titel.

Nageeye (2.05.32) leek aanvankelijk buiten het podium te gaan eindigen, maar door een versnelling in de slotkilometers kwam hij alsnog als derde over de finish. De winnaar van vorig jaar ging eerst de Ethiopiër Chakla Regasa voorbij en pakte in de slotkilometer ook nog de podiumplek van Wolde (vierde) af.