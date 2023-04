Korfballers PKC veroveren ten koste van DVO elfde landstitel in bomvol Ahoy

De korfballers van PKC zijn zaterdag in een uitverkocht Ahoy voor de elfde keer Nederlands kampioen geworden. De Papendrechters versloegen DVO in de zaalfinale van de Korfbal League met 20-33.

In de beginfase van de wedstrijd sloeg PKC met uitstekend spel al snel een gaatje. Die voorsprong werd in de eerste helft uitgebouwd tot 9-18. Na rust breidden de Papendrechters de score uit, waarna finaledebutant DVO er niet meer aan te pas kwam.

PKC veroverde al tien keer eerder de landstitel in de zaal. De laatste keer was in 2021, toen de ploeg met 22-18 te sterk was voor Fortuna. Toen werd de finale in Ahoy vanwege de coronapandemie zonder publiek gespeeld. Een jaar eerder ging de korfbalfinale niet door als gevolg van het coronavirus.