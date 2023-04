Turners Loran de Munck en Naomi Visser stellen teleur bij EK turnen

Loran de Munck en Naomi Visser hebben zaterdag naast een medaille gegrepen bij de EK turnen. Titelfavoriet De Munck (voltige) en Visser (brug met ongelijke liggers) stelden teleur met respectievelijk een vierde en achtste plaats in het Turkse Antalya.

De 23-jarige De Munck, die zich als nummer twee voor de voltigefinale had geplaatst en vorig jaar zilver won, maakte verschillende schoonheidsfoutjes tijdens zijn oefening. Hij kwam daardoor uit op een matige score van 14,266 punten.

Daarmee scoorde De Munck net zo veel punten als nummer drie Artur Davtyan, maar de uitvoeringsscore van de Nederlander was een stuk minder dan die van de Armeniër (7,766 om 8,566 punten). Het goud ging naar de Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan (14,666 punten).

Ook voor Visser draaiden de EK uit op een teleurstelling. De Zuid-Hollandse vond geen moment haar draai en moest haar oefening halverwege zelfs onderbreken omdat ze geen snelheid meer had. Met 11,800 punten eindigde ze op de achtste en laatste plaats. De Europese titel was voor de Italiaanse Alice D'Amato (14,466 punten).

Visser, die donderdag achtste werd in de meerkampfinale, heeft zondag haar laatste medaillekans, als de vloerfinale op het programma staat. Dan komt ook olympisch kampioene Sanne Wevers in actie in de balkfinale.

Naomi Visser werd laatste in de finale van de brug met ongelijke leggers. Foto: ANP

De Munck: 'Er zat meer in'

De Munck was teleurgesteld over zijn vierde plaats. "Er zat meer in", zei hij na afloop tegen persbureau ANP. "Door slordigheden is het er niet uitgekomen. Als ik even één milliseconde mijn voeten bij elkaar had gehouden, dan was ik derde."

"Als ik twee keer mijn benen bij elkaar had gehouden was het helemaal een ander verhaal. Dan zat die eerste plek er wel echt in. Maar het is helaas niet gelukt. Die kleine slordigheidsfoutjes zitten in een klein hoekje. Het had niet gehoeven, maar op zo'n moment ga je uit de richting en moet je wel even corrigeren."

Voor Visser is het een nieuwe domper in een finale. Vorig jaar belandde ze door fouten ook al buiten het podium bij de EK én WK. "Finales blijven gewoon spannend. Hoe vaak je het ook turnt. Maar elke ervaring neem je mee. Ik merk wel dat ik in dat opzicht steeds meer wedstrijdklaar begin te worden, dus ik hoop dat het een keer bij elkaar komt."