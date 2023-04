Marathonmaatjes 'Abdi en Abdi' even geen vrienden: 'Ik wil winnen in Rotterdam'

Abdi Nageeye en Bashir Abdi zullen zondag even geen vrienden zijn tijdens de marathon van Rotterdam. De twee marathonmaatjes willen elkaar aftroeven tijdens de ruim 42 kilometer lange wedstrijd door de havenstad.

"Het gevoel is dat wij één en twee worden", zegt Nageeye, die vorig jaar als eerste Nederlandse atleet de hardloopklassieker won en dat ook nog in een Nederlands record van 2:04.56 deed. "Dan is dit misschien niet de wedstrijd waarin je te veel bezig moet zijn met samenwerken. Ik wil sowieso winnen, mijn titel verdedigen."

'Abdi en Abdi' zijn sinds de Olympische Spelen in Tokio een begrip. In die memorabele marathon in Japan rende de Nederlander Nageeye naar het zilver en zweepte hij zijn Belgische vriend op om voor het brons te gaan. Abdi zegevierde na de Spelen in Rotterdam in een Europees record van 2:03.36. Vorig jaar verleende Abdi winnaar Nageeye hand-en-spandiensten in Rotterdam.

"We spreken vooraf wel verschillende scenario's door en ik heb zelf een heel duidelijk raceplan in mijn hoofd zitten", zegt Nageeye. "Ik heb voor ogen hoe de wedstrijd tussen 32 en 42 kilometer voor mij idealiter zou moeten verlopen. Vooraf afspraken maken met Bashir is niet mogelijk; het wedstrijdverloop bepaalt of je tijdens de race wat voor elkaar kunt betekenen."

Abdi beaamt dat. "We hebben heel veel steun aan elkaar in de voorbereiding omdat we veel samen trainen. Als we elkaar kunnen helpen in de race, dan zullen we dat zeker doen. Als bijvoorbeeld een van ons een drankpost mist, kunnen we eventueel de drinkfles delen. Of als iemand onnodig versnelt, dan kan de een de ander zeggen dat hij kalmte moet bewaren."

Abdi Nageeye hielp Bashir Abdi twee jaar geleden aan brons op de Olympische Spelen in Tokio. Foto: EPA

'Weten van elkaar hoe goed we zijn'

Omdat ze grotendeels samen de trainingen afwerken op hoogte in Ethiopië, kennen Nageeye en Abdi elkaar door en door. "We weten van elkaar hoe goed we zijn. Ik zie het aan de tijden die we lopen", zegt Nageeye.

"Bij mij ging het na de halve marathon in Barcelona een paar weken niet helemaal lekker, maar ik heb in de laatste weken drie hele goede lange tempolopen gemaakt en die hebben mij heel veel vertrouwen gegeven. Ik gun Bashir het beste, maar als hij zondag wint, zal ik me niet lekker voelen."

Abdi is naar eigen zeggen beter in vorm dan ooit. De Gentenaar kan bogen op een snelle halve marathon van 59.51 minuten in de voorbereiding. "Ik heb de trainingen goed verteerd en ben helemaal klaar voor de strijd. Maar een marathon kun je nooit voorspellen, dat maakt het ook zo'n bijzondere afstand."