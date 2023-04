Sensatie Brinkman loopt marathon in Boston: 'Wil meer van de wereld zien'

Een jaar na haar memorabele deelname aan de marathon van Rotterdam was Nienke Brinkman zondag niet opnieuw in de havenstad te vinden. Ze is ruim 5.000 kilometer verderop in Boston, waar de marathonsensatie maandag voor het eerst een zogenoemde major loopt. "Ik kom hier mensen tegen die ik normaal alleen online kan volgen."

In het bruisende Boston trekt de 29-jarige Brinkman zich in de dagen voor de marathon het liefst terug om "een beetje saaie dingen te doen". Ze leest graag hardloopboeken. Nu is ze bezig met een boek van Desiree Linden, de winnares van de Boston Marathon in 2018.

De Amerikaanse schrijft in haar boek over deze marathon en het parcours. "Ik denk dat dat op dit moment niet onhandig is om te lezen", zegt Brinkman met een lach via een videoverbinding vanuit de Amerikaanse stad. Voor de start van maandag zal het boek wel uit zijn.

Alles staat in het teken van de voorbereiding op de marathon van Boston, waar Brinkman voor het eerst een zogenoemde major loopt. Het is één van de zes grootste marathons van de wereld. Naast Boston behoren de marathons van Tokio, Londen, Berlijn, Chicago en New York tot de 'Big Six'.

Nienke Brinkman juicht als ze als tweede over de finish komt in de Marathon van Rotterdam van 2022. Foto: ANP

'Wel even wat anders dan Rotterdam'

De situatie in Boston is voor Brinkman wel even anders dan een jaar geleden. Toen was de Nederlandse dé sensatie van de marathon van Rotterdam. Op het hardloopfeest in de Maasstad scherpte ze het Nederlands record aan tot 2.22.51.

Door haar keuze voor Boston ontbrak ze zondag logischerwijs in Rotterdam. "Dat geeft me nog steeds best een gek gevoel", geeft Brinkman toe. "Maar ik zit nu in een positie dat ik het leuk vind én de mogelijkheid heb om veel van de wereld te zien. Daar wil ik optimaal gebruik van maken."

En dus kijkt Brinkman in Boston haar ogen uit. Het is met zo'n 700.000 inwoners een van de dichtstbevolkte steden van de Verenigde Staten en over het algemeen vrij sfeervol.

"Het is idyllisch. Deze stad, iedereen is bezig met die marathon", zegt Brinkman. "De sfeer is echt geweldig. Voor mijn gevoel zie ik hier alleen maar lopers. Dat is wel even anders dan in Rotterdam."

Brinkman beleefde sterke voorbereiding Nienke Brinkman verschijnt goed voorbereid aan de start van de 127e editie van de Boston Marathon, die voor de vrouwen maandag rond 15.45 uur (Nederlandse tijd) begint. De Nederlandse, die in Zwitserland woont, won dit jaar de halve marathon van Egmond en de CPC Loop in Den Haag. Ze werkte in Kenia haar trainingsprogramma af.

'Ik zie nu opeens wereldtoppers in het écht'

Niet alleen de locatie, maar ook het deelnemersveld is even wennen voor Brinkman. Ze treft in Amerika onder anderen wereldtoppers Joyciline Jepkosgei, Amane Beriso én Linden. Inderdaad, diegene van wie ze nu het boek leest. "Ik kom hier mensen tegen die ik normaal alleen online kan volgen."

Brinkman, die vorig jaar in haar derde marathon als eerste Nederlandse een EK-medaille veroverde, is daardoor op haar beurt opeens een anonieme spil in het deelnemersveld. Ze is op basis van haar persoonlijke record de nummer achttien van de startlijst in Boston.

"Het zit niet in me om dan te zeggen dat ik voor de achttiende plek ga. Maar ja, ik kan ook niet zeggen dat ik hier voor de winst kom", is Brinkman reëel. "Ik wil gewoon deze beroemde marathon ervaren en over de finish komen met het gevoel dat ik alles heb gegeven en nergens iets heb laten liggen."

Met een tijd onder de 2.26.50 of een klassering in de top 5 zet Brinkman een stap naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, maar ook dat laat haar koud. "Daar heb ik nog een jaar de tijd voor."