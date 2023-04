Ierse rallycoureur Breen komt om bij crash in Kroatië

De Ierse rallycoureur Craig Breen is donderdag omgekomen bij een crash tijdens de voorbereiding op de rally van Kroatië, die volgende week begint. Dat heeft zijn team Hyundai bekendgemaakt. Navigator James Fulton bleef ongedeerd bij het ongeval.

De 33-jarige Breen was fabriekscoureur van Hyundai en pakte in februari nog de tweede plaats in de rally van Zweden. In totaal stond Breen acht keer op het podium in een WK-rally. Hij stapte afgelopen winter over van Ford naar Hyundai.