Italiaans volleybaltalent Ituma (18) overleden na val uit hotelkamer in Istanboel

De Italiaanse volleybalster Julia Ituma is in de nacht van woensdag op donderdag overleden na een val uit een hotelkamer in Istanboel. Het achttienjarige talent kwam woensdag nog in actie voor Igor Gorgonzola Novara tegen het Turkse Eczacibasi in de verloren halve finale van de Champions League.

Volgens Italiaanse en Turkse media is Ituma uit haar hotelraam gevallen. De Turkse autoriteiten doen nog onderzoek naar het voorval.

Haar club Novara liet in een reactie weten diep bedroefd te zijn. "De club en al haar leden zijn kapot van verdriet. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Ituma."

Ook de Italiaanse volleybalbond reageert geschokt. "We hebben niet alleen een geweldig talent verloren, maar bovenal een geweldige jonge vrouw die we hebben zien opgroeien bij onze jeugdploegen", zegt voorzitter Giuseppe Manfredi in een verklaring.

Alle volleybalteams in Italië houden aankomend weekend een minuut stilte vanwege het overlijden van Ituma.