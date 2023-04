Turncoach Wevers geniet na vrijspraak op EK: 'Fijn om mijn werk weer te doen'

Turncoach Vincent Wevers geniet een maand na zijn vrijspraak van zijn terugkeer bij de Nederlandse vrouwenploeg op de EK in Antalya. Hij ontbrak twee jaar op het internationale turnpodium vanwege een lopend onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Woensdag stond hij als persoonlijke coach van Sanne Wevers en Naomi Visser aan de zijlijn.

Wevers omschreef zijn terugkeer op het internationale podium met slechts twee woorden. "Als vanouds", zei hij na de kwalificaties op het EK in Turkije. "Het is gewoon fijn dat ik er weer bij kan zijn en dat ik mijn werk kan doen."

"Normaal gesproken zit je met turnsters in een proces richting een EK of WK. Dan is het ook heel fijn dat je dat proces tot het einde kunt begeleiden. Dat is iets wat je samen aangaat en samen moet afmaken. Ook daarom is het belangrijk dat ik er weer was."