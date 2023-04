Turnsters veroveren voor het eerst sinds 2018 EK-brons in landenwedstrijd

De Nederlandse turnsters hebben woensdag op de EK in het Turkse Antalya brons veroverd in de landenwedstrijd. In de finale hoefden ze alleen Groot-Brittannië en Italië voor zich te dulden.

De Nederlandse turnsters verzekerden zich dankzij hun prestatie van een teamticket voor de WK in Antwerpen. Daar worden later dit jaar de olympische startbewijzen verdeeld.

Sanne Wevers, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Vera van Pol kwamen tot een score van 158,896 punten. Nederland greep in 2018 voor het laatst een teammedaille bij de EK. Ook toen pakten ze een bronzen medaille.

De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs kende in Antalya een sterke kwalificatie, maar moest vervolgens nog één subdivisie afwachten of hun totaal genoeg zou zijn voor een podiumplaats. De kwalificatiewedstrijd van woensdag gold bij de EK direct als finale.

Wevers plaatst zich bij terugkeer voor balkfinale

Naast de bronzen plak in de landenwedstrijd waren Visser, Wevers en Thorsdottir de uitblinkers aan Nederlandse zijde. In Antalya verzekerden het drietal zich voor individuele finaleplaatsen op het EK.

De 31-jarige Wevers, die in Antalya terugkeert op het internationale podium, eindigde na een gedegen oefening op de balk als derde. De olympisch kampioene van 2016 op dit onderdeel scoorde 13,433 punten.

Wevers kwam internationaal voor het laatst in actie bij de Spelen van Tokio in 2021. "Het was weer spannend", zei Wevers na de kwalificatie. "Het was wennen om op zo'n groot toernooi te zijn en dat die spanning er weer is."

Sanne Wevers kwam voor het laatst in actie bij de Spelen van Tokio in 2021. Foto: ANP

Visser bereikt drie individuele finales

Visser plaatste zich in de Turkse badplaats voor liefst drie individuele finales. De Papendrechtse was aan de brug met 14,466 punten de nummer twee in de kwalificaties. Ze hoefde alleen de Italiaanse Alice D'Amato voor zich te dulden. Op vloer plaatste Visser zich met 13,666 punten als derde voor de eindstrijd.

Ook kwalificeerde de 21-jarige Visser zich met een totaal van 54,031 punten als tweede voor de individuele meerkampfinale, die vrijdag op het programma staat. Thorsdottir, die met 51,999 punten achtste werd in de kwalificaties, bereikte eveneens de meerkampfinale.