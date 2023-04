LeBron James met Los Angeles Lakers in overtime naar play-offs NBA

Los Angeles Lakers heeft zich dinsdagavond (lokale tijd) van een plaats in de play-offs van de NBA verzekerd. Sterspeler LeBron James leidde zijn team in een spannend duel in de overtime langs Minnesota Timberwolves: 108-102.

Na het vierde kwart stond het 98-98 in de Crypto.com Arena in Los Angeles. In de extra tijd kwamen de Lakers op een ruime voorsprong en die gaven ze niet meer uit handen. Het was een wedstrijd in het zogeheten play-intoernooi. De nummers zeven tot en met tien van de reguliere stand strijden daarin om een plek in de play-offs.

Sterspeler James was met dertig punten, tien rebounds en zes assists weer goud waard voor de Lakers. Anthony Davis nam 24 punten, 15 rebounds en 4 assists voor zijn rekening.

"Dit is waar onze sport om draait: zorgen dat je er in april nog bij bent als de play-offs beginnen. We zijn het hele jaar op de proef gesteld, maar de laatste tijd spelen we goed", zei de 38-jarige James.

James aast op de vijfde NBA-titel in zijn loopbaan. De basketballegende werd in 2012 en 2013 kampioen met Miami Heat, in 2016 met Cleveland Cavaliers en in 2020 met Los Angeles Lakers.