Schoenen Michael Jordan uit NBA Finals 1998 geveild voor 2 miljoen euro

De basketbalschoenen die Michael Jordan in 1998 droeg tijdens de NBA Finals tegen Utah Jazz hebben dinsdag bij een veiling 2,2 miljoen dollar (2 miljoen euro) opgeleverd. Daarmee zijn het volgens veilinghuis Sotheby's de duurste sportschoenen ooit.

Jordan leidde Chicago Bulls in 1998 naar het kampioenschap in de NBA. Het seizoen ging de boeken in als 'The Last Dance', het zesde en laatste kunstje van Jordan met de Bulls. In 2020 verscheen er bij Netflix een serie over.