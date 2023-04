Turners grijpen felbegeerd WK-ticket en zijn stap dichter bij olympische droom

De Nederlandse turners zijn dinsdag op de EK in Antalya als twaalfde geëindigd op het teamonderdeel. Dat was voldoende voor plaatsing voor de WK in Antwerpen, waar later dit jaar de olympische startbewijzen worden verdeeld.

De Nederlandse ploeg van bondscoach Dirk van Meldert trad in Antalya aan met Loran de Munck (foto), Casimir Schmidt, Jermain Grünberg, Yazz Ramsahai en Luuk Huernink. Dit vijftal leverde een keurige ronde af.

Uiteindelijk eindigden de Nederlandse turners als twaalfde, waar een plek bij de eerste dertien genoeg was voor een WK-ticket. Het Italiaanse team veroverde in de Turkse badplaats de Europese titel.

Van Melderts ploeg mag later dit jaar op de WK proberen als tweede Nederlands mannenteam ooit de Spelen te halen. De Nederlandse mannen waren er alleen op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro bij. De WK turnen in Antwerpen begint op 30 september. De Olympische Spelen zijn in 2024 in Parijs.

Casimir Schmidt heeft zich geplaatst voor de meerkampfinale. Foto: ANP

De Munck en Schmidt naar individuele finales

Aan Nederlandse zijde waren De Munck en Schmidt zoals verwacht de uitblinkers in Antalya. Dit tweetal plaatste zich dan ook voor individuele EK-finales.

De Munck ging als tweede door naar de eindstrijd op het onderdeel voltige. De 23-jarige Haarlemmer scoorde 14,666 punten. Daarmee deed hij nauwelijks onder voor de Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan, die met 14,966 punten als beste naar de finale ging. De Munck veroverde vorig jaar EK-zilver.