Márquez moet ook Grand Prix van Amerika laten schieten na val in openingsrace

Marc Márquez moet dit weekend in Austin opnieuw een Grand Prix in de MotoGP aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard is niet op tijd hersteld van een breuk in zijn duim die hij eind vorige maand opliep bij de openingsrace in Argentinië.

"Uit de laatste CAT-scan blijkt dat het eerste middenhandsbeentje van Marc Márquez nog niet volledig is genezen", meldt het fabrieksteam van Honda dinsdag, de renstal waar Márquez voor rijdt.

"Na uitvoerig overleg hebben alle betrokkenen ervoor gekozen om de blessure volledig te laten genezen en onnodige risico's te vermijden. Márquez zal zijn revalidatieprogramma thuis blijven afwerken om zo snel mogelijk weer volledig fit te zijn."

De dertigjarige Márquez startte bij de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimão van poleposition, maar kwam slecht weg en viel terug naar de vierde plaats. In een poging verloren terrein goed te maken, reed Márquez de Portugees Miguel Oliveira onderuit. Beide coureurs vielen uit. Márquez kreeg een milde straf van de wedstrijdleiding.

Het is nog onduidelijk of Honda Márquez in Austin gaat vervangen. Bij de vorige race in Argentinië koos het team ervoor om geen vervanger op te roepen.

Márquez kampt laatste jaren vaker met blessures

Márquez brak begin 2020 zijn arm door een val en werd daar sindsdien al vier keer aan geopereerd. De dertigjarige coureur speelde de afgelopen twee seizoenen geen rol van betekenis in het kampioenschap.