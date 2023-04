Herlings stelt teleur in Zwitserland en ziet concurrent Prado flink uitlopen

Jeffrey Herlings heeft maandag een teleurstellende Grand Prix van Zwitserland beleefd. De Nederlandse MXGP-rijder kon in beide manches niet met de allerbesten mee en zag zijn Spaanse concurrent Jorge Prado uitlopen.

Herlings kwam in de eerste manche, die werd gewonnen door Prado, pas als zesde over de finish. In de tweede manche moest hij genoegen nemen met de vierde plaats. Prado werd derde, achter de Fransen Maxime Renaux en Romain Febvre.

Zijn zesde en vierde plek leverden Herlings overall de vierde plaats op in Zwitserland. In het klassement heeft hij als nummer twee nu een achterstand van 21 punten op Prado. Voorafgaand aan maandag waren dat er zeven.

Achter Herlings werd landgenoot Calvin Vlaanderen overall vijfde in Zwitserland. Die plek bezet hij ook in de WK-stand. Glenn Coldenhoff speelde een bijrol en is voorlopig de nummer zeven van het seizoen.

Twee weken geleden boekte de 28-jarige Herlings op Sardinië nog zijn eerste zege sinds zijn rentree. Hij reed naar zijn honderdste GP-zege nadat hij het vorige MXGP-seizoen had gemist door een hielbreuk.