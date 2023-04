Hockeysters Den Bosch pakken achttiende Europese titel door late goal

De hockeysters van Den Bosch hebben maandag voor de tweede keer in de geschiedenis de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. De regerend landskampioen was in de finale in het Wagener Stadion in Amstelveen met 1-0 te sterk voor het Spaanse Club Campo de Madrid.

Het winnende doelpunt viel pas in het vierde en laatste kwart en kwam van de stick van topschutter Frédérique Matla. De spits schoot van dichtbij binnen nadat een ploeggenote de bal net voor de achterlijn had voorgegeven. Den Bosch had daarvoor nog enkele grote kansen om zeep geholpen.

Voor Den Bosch is het de tweede titel in de EHL sinds de oprichting van het Europese toernooi in 2020 en de achttiende Europese titel ooit. Nadat de eerste editie van de EHL vanwege de coronapandemie werd afgelast, kroonden de Brabanders zich in 2021 tot de eerste winnaars. Ook toen was Club Campo de Madrid de tegenstander in de finale en werd er met 5-0 gewonnen.

Den Bosch werd vorig jaar door rivaal Amsterdam onttroond in de finale, die na shoot-outs verloren ging. Amsterdam kon dit jaar zijn titel niet verdedigen, omdat de hoofdstedelingen zich via de Hoofdklasse niet hadden geplaatst voor de EHL. SCHC pakte het tweede ticket en verloor in de kwartfinales na shoot-outs van Den Bosch.

Opvallend is dat Den Bosch in de Hoofdklasse een stuk minder draait. De club aan de Oosterplas, die de laatste twee landstitels won, staat op een teleurstellende derde plaats. Die klassering is aan het einde van het seizoen wel genoeg voor deelname aan de play-offs om de landstitel, waaraan de beste vier teams meedoen.