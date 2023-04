Hockeyers Bloemendaal en hockeysters Den Bosch pakken weer Europese titel

De hockeyers van Bloemendaal en de hockeysters van Den Bosch hebben maandag in Amstelveen de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. Bloemendaal pakte de titel voor de derde keer op rij, terwijl Den Bosch voor de tweede keer in drie jaar de beste was.

Landskampioen Bloemendaal was met 1-0 te sterk voor Rot Weiss Köln. De winnende treffer viel in het tweede kwart en kwam op naam van Teun Beins, die uit een strafcorner scoorde.

De ontmoeting tussen Bloemendaal en Rot Weiss Köln in het regenachtige Wagener Stadion was een herhaling van de Euro Hockey League-finale van vorig jaar. Toen werden de Duitsers met 4-0 opzijgezet.

Bloemendaal heeft de EHL nu zes keer gewonnen. Naast de drie opeenvolgende titels was de club deze eeuw ook in 2009, 2013 en 2018 de beste in het hoog aangeschreven toernooi. In totaal telt de erelijst van Bloemendaal nu negen Europese titels.

In de Hoofdklasse staat Bloemendaal op de tweede plaats, achter Kampong. De top vier plaatst zich aan het eind van het seizoen voor de play-offs om de landstitel. Daar is Bloemendaal al zo'n beetje van verzekerd.

De hockeysters van Den Bosch vieren de winst van de Euro Hockey League. Foto: Pro Shots

Matla bezorgt Den Bosch de titel

Eerder op de dag eindigde de vrouwenfinale tussen Den Bosch en het Spaanse Club Campo de Madrid ook in 1-0. Het winnende doelpunt werd in het laatste kwart van dichtbij gemaakt door topschutter Frédérique Matla. Den Bosch had daarvoor nog enkele grote kansen om zeep geholpen.

Voor Den Bosch is het de tweede EHL-titel sinds de oprichting van het toernooi in 2020 en de achttiende Europese titel ooit. Nadat de eerste editie werd afgelast wegens de coronapandemie, kroonden de Brabanders zich in 2021 tot de eerste winnaars. Toen was Club Campo de Madrid ook de tegenstander in de finale en werd er met 5-0 gewonnen.

Den Bosch werd vorig jaar door rivaal Amsterdam onttroond in de finale, die na shoot-outs verloren ging. Amsterdam plaatste zich dit jaar via de Hoofdklasse niet voor de EHL. SCHC pakte het tweede ticket en verloor in de kwartfinales na shoot-outs van Den Bosch.