Spaanse golfer Rahm wint voor de eerste keer Masters dankzij ijzersterke slotdag

De Spanjaard Jon Rahm heeft voor het eerst in zijn loopbaan de Masters gewonnen. De 28-jarige golfer sloot zondag de laatste ronde op de Augusta National Golf Club in de Amerikaanse staat Georgia af met 69 slagen en kwam op een totaal van 276 slagen, 12 onder het baangemiddelde.

Rahm bleef de Amerikanen Brooks Koepka en Phil Mickelson vier slagen voor. Het was zijn tweede majorzege na de US Open in 2021. Rahm is de opvolger van Scottie Scheffler, die de Masters vorig jaar voor het eerst in zijn carrière won.