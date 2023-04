Tiger Woods haakt daags na evenaring record geblesseerd af bij Masters

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tiger Woods komt zondag niet meer in actie tijdens de Masters in Augusta. De 47-jarige Amerikaan kampt met een hielblessure.

Woods haalde zaterdag nog voor de 23e keer op rij de 'cut' op de major en evenaarde daarmee het record van Gary Player en Fred Couples. De golflegende werd in 1997, 2001, 2002, 2005 en 2019 winnaar van het groene jasje in Augusta.

De vijftienvoudig majorwinnaar was in zijn 25e deelname niet kansrijk voor de eindzege. Hij stond onderaan het klassement toen de derde ronde zaterdag vanwege de regen en harde wind werd onderbroken. Woods had zeven holes afgewerkt en moest zondag eigenlijk de resterende twaalf holes van zijn derde ronde nog spelen.