Steenbergen voldoet ook aan olympische limiet op 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen heeft zaterdag op de derde dag van de kwalificatiewedstrijden voor de WK zwemmen van deze zomer en de Olympische Spelen van volgend jaar aan de olympische limiet op de 100 meter vrije slag voldaan. Op de 100 meter rugslag zwommen ook Maaike de Waard en Kira Toussaint onder de olympische limiet.

In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven won de 23-jarige Steenbergen de finale in een persoonlijk record van 53,10 seconden. De internationale eis op de 100 meter vrij staat op 53,61.