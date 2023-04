Schouten zwemt ruim seconde onder eigen nationaal record op 200 meter school

Tes Schouten heeft vrijdag haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag aangescherpt. In de finale van de Eindhoven Qualification Meet tikte ze aan in 2.22,21.

Daarmee was de 22-jarige Schouten ruim een seconde sneller dan bij haar vorige toptijd, die ze in maart zwom in het Franse Saint-Germain-en-Laye. Daar klokte ze 2.23,28.

In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion was het nationale record genoeg voor winst op de 200 meter schoolslag. Schouten liet nummer twee Kristýna Horská (2.26,52) en nummer drie Nikoleta Trnikova (2.30,04) op ruime afstand.

Schouten steekt in een uitstekende vorm. Ze zwom in maart in Marseille als eerste Nederlandse zwemmer op de 100 meter schoolslag onder de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Nederland mag per individuele afstand twee zwemmers afvaardigen.