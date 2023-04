De nieuwe Epke? Turner Loran de Munck vindt het vooral een mooi compliment

Loran de Munck werd vorig jaar na zijn historische EK-medaille op het onderdeel voltige gebombardeerd tot de opvolger van Epke Zonderland. De 23-jarige Nederlander merkt dat er meer van hem verwacht wordt, maar ziet de vergelijking met de gestopte turnicoon vooral als een groot compliment.

Hij zal het zelf nooit zeggen. Maar natuurlijk heeft De Munck de afgelopen maanden ook gehoord dat mensen hem 'de nieuwe Epke' noemen. "Vooral rondom de grote toernooien komt die term regelmatig langs", zegt de turner, die dinsdag in het Turkse Antalya aan de EK begint.

Zonderland is met één olympische titel, drie wereldtitels en drie Europese titels zonder twijfel de succesvolste Nederlandse turner ooit. "Ik vind het daarom alleen maar leuk als ik met Epke vergeleken word. En als ik het nieuwe gezicht van het Nederlandse mannenturnen word genoemd", zegt De Munck. "Extra druk? Nee, zo zie ik het niet."

De Noord-Hollander was lang een anonieme turner. In 2019 twijfelde hij zelfs of hij nog wel wilde doorgaan met zijn sport. De Munck gaf zichzelf nog een kans, besloot om gezonder te gaan eten, viel bijna 6 kilo af en richtte zich met hulp van zijn Belgische coach Dirk Van Meldert vooral op het onderdeel voltige.

Vorig jaar augustus leverde dat een fraai resultaat op. De Munck pakte zilver bij de EK in München, de eerste Nederlandse medaille ooit op voltige. Bij de WK in Liverpool greep hij drie maanden later door een val bij zijn afsprong naast een podiumplek (zesde). Maar zijn finalepek was wel een bevestiging van zijn nieuwe status als wereldtopper.

"Ik merk dat mensen daardoor nu hogere verwachtingen van mij hebben", zegt De Munck. "De afgelopen weken lag ik af en toe in mijn bed toch na te denken over de komende EK en dat het mogelijk is om weer een medaille te halen. Dat geeft het toernooi wat extra lading. Maar ik probeer me daar zoveel mogelijk van af te sluiten en niet te veel stress of druk te voelen."

EK turnen in Antalya De EK vindt plaats van 11 tot en met 16 april. De Nederlandse teams willen bij de beste dertien eindigen, om zo plaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.

De Munck had week nodig om EK-zilver te verwerken

Op het moment dat het hoogtepunt van zijn carrière bekend werd gemaakt, zat de Munck nog een paar seconden extra in spanning. "Ik kon bij de EK-finale in München mijn score niet direct zien, omdat er een camera voor stond. Dat zorgde wel voor een paniekmomentje", zegt hij lachend. "Maar opeens kreeg ik het door: 14,566, goed voor zilver. Wow, dacht ik, bizar."

Pas een week later, toen hij op vakantie was met zijn vriendin, kwam bij De Munck het besef dat hij de nummer twee van Europa was geworden. "Het duurde even voordat ik alles een plekje kon geven en doorhad wat er gebeurd was. Ik las alle reacties die ik had gekregen nog een keer door en dacht: dit is wel echt sick."

De Munck stond door zijn historische EK ineens volop in de belangstelling. Dat merkte hij vooral richting de WK. "Voorheen werd er nooit over Loran de Munck gesproken. Nu was hij de tweede Epke", zegt Van Meldert, die sinds vorig jaar bondscoach van de Nederlandse mannen is. "Ik denk dat dat voor Loran de grootste verandering is geweest sinds de EK."

"Maar ik vind dat Loran daar heel luchtig en goed mee omgaat. Hij is zo'n verstandige jongen en blijft gewoon doen wat hij moet doen. Hij is heel realistisch en doet nog steeds elke dag zijn uiterste best."

Nederlandse EK-selecties Vrouwen : Sanne Wevers, Naomi Visser, Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman.

: Sanne Wevers, Naomi Visser, Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman. Mannen: Casimir Schmidt, Loran de Munck, Yazz Ramsahai, Jermain Grünberg en Luuk Huernink.

'Loran is niet naast zijn schoenen gaan lopen'

Teamgenoot Casimir Schmidt zegt lachend dat zijn goede vriend zeker niet naast zijn schoenen loopt na het EK-zilver. "Ik denk wel dat Loran meer in zichzelf is gaan geloven."

"Hij heeft voor de komende EK een moeilijk element aan zijn oefening toegevoegd. Dat ging in het begin wat lastig in de trainingen. In het verleden had hij dat element daarom misschien wel geschrapt, maar nu heeft hij volgehouden. En dan zie je maar: hij heeft het op tijd onder de knie gekregen voor de EK."

De Europese kampioenschappen in Antalya zijn de eerste belangrijke stap richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daar kan De Munck na Zonderland de tweede Nederlandse man met een olympische turnmedaille worden.

"Maar daar ben ik nu echt nog niet mee bezig", zegt hij. "Het hoofddoel van deze week is om met het team in de top dertien te eindigen, zodat we ons plaatsen voor de WK. En ik hoop daar een mooie bijdrage aan te leveren."