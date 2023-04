Steenbergen etaleert topvorm met Nederlands record op 400 meter wisselslag

Marrit Steenbergen heeft vrijdag bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven voor de WK en de Olympische Spelen het Nederlands record op de 400 meter wisselslag verbeterd. De 23-jarige Friezin, die vorig jaar bij de EK vier gouden medailles pakte, zette in de series een tijd van 4.44,28 neer.

Daarmee bleef Steenbergen bijna een halve seconde onder de 4.44,73 die Wendy van der Zanden in 2016 in Londen klokte. Steenbergen bleef wel boven de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka (4.43,06) en de Spelen van volgend jaar in Parijs (4.38,53).

Steenbergen zag de 400 wissel van vrijdag als een "uitstapje" en een mogelijk project voor de toekomst. "Het is nu even een leuk uitje. Ik heb deze afstand laatst ook gezwommen en dat ging best goed. Misschien zit er iets in, maar dat is meer iets voor de toekomst."