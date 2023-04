Einde van tijdperk: geen Holland Heineken House meer op Olympische Spelen

Het Holland Heineken House verdwijnt, meldt NOC*NSF donderdag. De sportkoepel zal de komende Olympische Spelen in Parijs zelf een huldigingslocatie voor de sporters organiseren.

NOC*NSF speelde al sinds 2019 met de gedachte om het over een andere boeg te gooien. De sportkoepel gaat de nieuwe locatie samen met sportcentrum Papendal uitbaten onder de vlag van TeamNL. Heineken moet zich schikken in "een mogelijke horecarol". De exacte invulling wordt op een later moment bekendgemaakt.

Bij de vorige twee Olympische Spelen in Tokio en Peking was er ook geen Holland Heineken House, maar dat had een andere reden. Vanwege corona waren er bij die evenementen nauwelijks toeschouwers toegelaten.

Het Holland Heineken House is al decennialang een begrip in de sportwereld. De Nederlandse bierbrouwer organiseerde de gelegenheid voor het eerst op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Het was bedoeld als ontmoetingsplek voor topsporters en publiek.

Koning Willem-Alexander liet zich geregeld in het Holland Heineken House zien. Foto: ANP

Willem-Alexander vaak aanwezig

In de praktijk verwierf het Holland Heineken House vooral bekendheid als huldigingslocatie. Nederlandse medaillewinnaars werden er enthousiast onthaald in een met zweet- en bierdampen gevuld bacchanaal.

Ook koning Willem-Alexander liet zich er graag zien. Dat leverde tijdens de Winterspelen van Sotsji in 2014 een foto op waar hij niet graag aan herinnerd zal worden. Willem-Alexander en Maxima poseerden toen vrolijk met de Russische president Vladimir Poetin.