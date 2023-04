Steenbergen imponeert op 200 vrij en mag naar de Spelen: 'Dit is echt supergoed'

Marrit Steenbergen heeft donderdag op de 200 meter vrije slag ruimschoots voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen. De Friese zwemster scherpte daarbij ook haar persoonlijk record aan.

Steenbergen zwom bij de Eindhoven Qualification Meet in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion naar een imposante tijd van 1.56,22. Daarmee was ze meer dan een seconde sneller dan de kwalificatie-eis voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Daarvoor was 1.57,26 nodig.

"Dit is echt supergoed", jubelde de 23-jarige Steenbergen donderdag. "Ik ben er heel blij mee dat ik mij nu plaats voor de Spelen. Ik was er nog niet zo mee bezig, want het duurt nog even. Maar het is fijn dat dit nu gelukt is."

Steenbergen verbeterde in Eindhoven meteen haar persoonlijk record op de 200 meter vrije slag. Dat stond op 1.56,36. Die tijd zwom Steenbergen afgelopen zomer in Rome en was toen goed voor de Europese titel. Het Nederlands record van Femke Heemskerk in 1.54,68 lijkt voorlopig wel buiten bereik.

Komende dagen kan Steenbergen in Eindhoven op jacht naar nog meer limiettijden voor de Spelen. Ze komt nog in actie op verscheidene afstanden op de vrije slag en wisselslag.