Tophockeyster Drummond-De Goede tot haar verbazing gepasseerd bij Oranje

Bondscoach Paul van Ass heeft de ervaren hockeyster Eva Drummond-De Goede niet geselecteerd voor de trainingsgroep van het nationale team. Dat meldt Hockey.nl donderdag. De drievoudig olympisch kampioene reageert verbaasd op het besluit.

"Dit komt voor mij totaal onverwacht", zegt Drummond-De Goede. "Ik ben zeer teleurgesteld dat ik niet geselecteerd ben. Ik ben nog heel gemotiveerd om door te gaan tot de Olympische Spelen van Parijs, dat weet de bondscoach."

De 34-jarige Drummond-De Goede laste een half jaar geleden een pauze in bij Oranje. Ze was na een intense periode met een zware knieblessure toe aan rust. Ook stapte ze in februari in het huwelijksbootje met Zuid-Afrikaans hockeyinternational Tim Drummond.

Na een rustperiode van vijf maanden meldde Drummond-De Goede zich weer bij Van Ass. "Ik vind dit echter niet het moment om haar te laten aansluiten", reageerde de 62-jarige bondscoach.

Een inhoudelijke toelichting op zijn besluit wil Van Ass niet geven. Hij laat in het midden of de 258-voudig international nog in zijn plannen voorkomt richting de Spelen van Parijs.

Paul van Ass is sinds juni de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Foto: Getty Images

'Ik kan mij niet vinden in zijn uitleg'

Drummond-De Goede ging voor haar rustperiode in gesprek met Van Ass. "In het voortraject heb ik in overleg met hem besloten er even tussenuit te gaan. Hij ondersteunde die route."

"Hij gaf wel aan dat ik in maart terug moest zijn. Ik kan mij daarom niet vinden in zijn uitleg. Ik heb me zestien jaar lang aan Oranje gecommitteerd en dat wil ik nog steeds doen. Deze hele gang van zaken raakt mij zeer."

Drummond-De Goede heeft een flinke staat van dienst bij het Nederlands team. Naast haar drie olympische titels behoorde ze ook drie keer tot de ploeg die wereldkampioen werd en veroverde ze vier Europese titels.