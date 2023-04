Coach Vincent Wevers mag maand na vrijspraak naar EK: 'Turnsters wilden het'

Vincent Wevers stond de afgelopen twee jaar recht tegenover turnbond KNGU. Maar nu hij definitief is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, mag hij volgende week bij de EK in Antalya weer coachen. Dat is niet gek, stelt technisch directeur Jeroen van Leeuwen. "Vincent kijkt op een goede manier naar de toekomst."

Het was uiteindelijk een simpele rekensom. Twee van de vijf turnsters uit de Nederlandse EK-selectie (Sanne Wevers en Naomi Visser) trainen onder Vincent Wevers. Zij willen graag dat hun eigen coach meereist naar Turkije. En dus was het logisch om hem toe te voegen aan de begeleidingsstaf.

De weg naar dat besluit was een stuk complexer, erkent Van Leeuwen woensdag bij een persmoment in Rotterdam. "Maar ik vind het vooral heel belangrijk wat de sporters willen. Dat zíj de regie voeren over hun programma en carrière."

"En uit gesprekken met de turnsters bleek dat zij er geen probleem mee hebben als Vincent meegaat naar de EK. En een aantal wilde het zelfs heel graag. Als dat leidt tot een betere prestatie, dan moeten we dat zeker doen."

Vincent Wevers was bij de EK van 2021 voor het laatst actief op het internationale toneel. Daarna moest hij noodgedwongen onder meer de Olympische Spelen van Tokio overslaan, omdat hij door oud-turnsters werd beschuldigd van fysieke en mentale mishandeling in de periode 1998-2012.

De beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) sprak de vader van Sanne Wevers begin maart vrij, waardoor er (juridisch) definitief een streep onder zijn zaak kwam.

EK turnen in Antalya De EK vindt plaats van 11 tot en met 16 april. De Nederlandse teams willen bij de beste dertien eindigen, om zo plaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.

Van Leeuwen voerde veel gesprekken met Wevers

Ondertussen was de relatie tussen Vincent Wevers en de KNGU wel beschadigd. De turnbond besloot eind 2021 om het dienstverband van de coach te beëindigen. Bovendien stonden de twee partijen in een rechtszaak én in de tuchtzaak lijnrecht tegenover elkaar.

Na de vrijspraak van de coach zei algemeen directeur Remco Boer van de KNGU dat hij teleurgesteld was over het oordeel van de beroepscommissie: "Wij betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken."

Volgens Van Leeuwen was deze voorgeschiedenis geen belemmering om Vincent Wevers weer aan de staf van de nationale ploeg toe te voegen. "Ik heb daar geen twijfels over gehad", zegt hij. "En ik zit daarmee volledig op één lijn met Remco en het bestuur."

De technisch directeur voerde sinds zijn aanstelling op 1 mei vorig jaar heel veel gesprekken om de plooien glad te strijken. "Met Vincent heb ik meerdere keren gepraat over hoe hij naar de sport en naar zichzelf als coach kijkt. En we hebben ook teruggekeken op het verleden."

De conclusie van Van Leeuwen was dat Wevers past in de omslag die hij wil bewerkstelligen. "Ik sta voor de verandering in de turnsport. Bondscoach Jeroen Jacobs en ik zijn heel scherp in hoe we die verandering tot stand willen brengen, samen met de andere coaches. De zaak van Vincent is een situatie vanuit het verleden. Ik vind dat hij nu op een heel goede manier naar de toekomst kijkt. Dat sluit aan bij hoe wij daarover denken."

Nederlandse EK-selecties Vrouwen : Sanne Wevers, Naomi Visser, Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman.

: Sanne Wevers, Naomi Visser, Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir en Sanna Veerman. Mannen: Casimir Schmidt, Loran de Munck, Yazz Ramsahai, Jermain Grünberg en Luuk Huernink.

Sanne Wevers is blij dat ze weer vooruit kan kijken

De terugkeer van Vincent Wevers kan niet los worden gezien van de rentree van dochter Sanne. De olympisch balkkampioene van 2016 turnde twee weken geleden in Rotterdam haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Ze zette meteen een uitstekende score neer op balk, waardoor ze een plek veroverde in de EK-selectie.

"Ik hoorde het maandag", zegt de 31-jarige Wevers. "Ik ben heel erg blij dat ik onderdeel van dit team mag zijn. Ik had er wel op gehoopt, maar was niet zeker van mijn zaak."

De Sportvrouw van het Jaar in 2016 noemt het "natuurlijk heel fijn" dat haar vader mee mag naar de EK om haar te coachen. "Maar ik denk dat het vooral heel mooi is dat we met z'n allen weer vooruit kunnen kijken in het vrouwenturnen. Dat de afgelopen 2,5 jaar echt zijn afgerond en dat we weer bezig kunnen zijn met positiviteit en ambities."

Wevers pauzeert heel even en lacht dan naar de journalisten die tegenover haar zitten in een zaaltje boven de trainingshal in Topsportcentrum Rotterdam. "En ik vind het fijn dat jullie weer over het turnen zelf kunnen schrijven."