Topvolleybalster Anne Buijs is ook toe aan rust en pauzeert loopbaan bij Oranje

Volleybalster Anne Buijs heeft haar interlandloopbaan op pauze gezet. De 321-voudig international hoopt in de toekomst misschien weer voor Oranje uit te komen.

De 31-jarige Buijs zegt dat ze na het WK van vorig jaar lang heeft nagedacht over haar besluit. "Natuurlijk vind ik het nog steeds een eer om voor Nederland uit te komen, maar de afgelopen jaren zijn heel intens geweest", zegt Buijs, die op het WK nog aanvoerder was.

"Het clubvolleybal én het internationale seizoen geven je weinig tijd om echt even een stap terug te kunnen doen, dus moet ik voor mijn gevoel nu een keuze maken", zegt Buijs, die bij het Braziliaanse Dentil/Praia Clube speelt en vorige maand trouwde met een ploeggenote.

Buijs, die al op haar zestiende debuteerde in Oranje, is niet de eerste topvolleybalster die een pauze bij de nationale ploeg inlast. Eerder lieten onder anderen Lonneke Slöetjes en Celeste Plak weten dat ze een rustperiode nodig hadden.

Oranje begint eind mei aan de Nations League. In augustus en september staat het EK op het programma. Nederland kan zich in september via het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024. De plek op de wereldranglijst kan ook voldoende zijn voor een olympisch ticket.