Wereldrecordhouder Duplantis opnieuw naar Hengelo voor FBK Games

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis komt in juni voor het derde jaar op rij naar Hengelo voor de FBK Games. De 23-jarige Zweed, afkomstig uit de Verenigde Staten, heeft zowel indoor als outdoor het wereldrecord op zijn naam staan.

In 2021 sprong Duplantis bij zijn debuut op de FBK Games als eerste atleet in Nederland over 6,10 meter. Vorig jaar moest hij in de regen genoegen nemen met 6,01 meter.

De olympisch kampioen van Tokio wilde bij de laatste editie van de FBK Games een aanval doen op zijn eigen wereldrecord. De organisatie had speciaal voor Duplantis een verzekering afgesloten om hem in dat geval een bonus van 25.000 euro te kunnen uitkeren. Maar de regen verhinderde dat Duplantis in de buurt kwam van zijn toenmalige wereldrecord (6,20 meter). "Moeder Natuur werkte niet mee", zei de Zweed toen.

Het lukte Duplantis daarna elders wel om zijn wereldrecords te verbeteren. Outdoor staat dat record nu op 6,21 meter, indoor nog 1 centimeter hoger. Op zondag 4 juni springt hij wederom in Hengelo.

"De toeschouwers juichen altijd voor me en dat geeft me extra energie", zegt Duplantis. "Ik kan niet wachten om terug te keren en het allemaal nog een keer te ervaren. Bovendien is het FBK-stadion een plek waar ik echt kan leveren en waar je hoog kunt springen. Ik kijk ernaar uit om te zien wat ik dit jaar in mijn mars heb."