Engelse voetbalsters spelen voortaan in blauw broekje uit vrees voor doorlekken

De Engelse voetbalsters spelen voortaan in blauwe in plaats van witte broekjes. Voetbalbond FA lijkt daarmee gehoor te geven aan de wensen van de speelsters, die eerder aangaven dat de witte broekjes niet bepaald handig zijn tijdens de menstruatie.

Engeland is niet het eerste team dat de kleur van de broekjes aanpast nadat speelsters hun zorgen uitten. De vrouwenploegen van Manchester City en West Bromwich Albion spelen niet meer in witte broekjes en de Ierse rugbyspeelsters kondigden vorige maand een aanpassing van het tenue aan.

De discussie over de witte broekjes begon vorig jaar op Wimbledon, waar spelers en speelsters altijd in het wit moeten spelen.

De Engelse voetbalsters veroverden vorig jaar onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman de Europese titel en nu is de wereldtitel het doel voor 'The Lionesses'. Het WK begint op 20 juli. Een maand later is de finale.