Omvang Nederlands turnschandaal blijkt veel groter dan gedacht

Het aantal slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnwereld blijkt veel hoger te liggen dan gedacht, meldt Trouw zondagavond. De krant heeft het rapport De sprong naar erkenning ingezien, dat maandag wordt gepubliceerd.

In het rapport wordt door een commissie (samengesteld door het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg) in kaart gebracht hoeveel oud-turnsters in aanmerking komen voor de schadevergoeding die een jaar geleden op 5.000 euro werd bepaald.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met honderd vrouwen. In totaal zijn 171 aanvragen ingediend, waarvan er 166 zijn gehonoreerd. Het kost de turnbond KNGU en sportkoepel NOC*NSF in totaal 830.000 euro, ruim drie ton meer dan verwacht.

Van die 171 aanvragen ging het tien keer om seksueel misbruik, 144 keer om lichamelijk wangedrag en 168 keer om emotionele mishandeling. Bij de meeste turnsters golden meerdere categorieën. Er wordt onder meer gesproken van doortrainen met bloedblaren en botbreuken, doorduwen bij lenigheidsoefeningen, negeren en schelden door coaches en tassencontroles.

Misstanden vonden niet alleen lang geleden plaats

Trouw schrijft verder dat uit het rapport blijkt dat de misstanden niet alleen lang geleden plaatsvonden. In het verslag staat onder meer dat de commissie het "zorgelijk" vindt dat een deel van de genoemde (assistent-)trainers nog steeds in de turnsport werkt.

Verder worden in het rapport aanbevelingen gedaan, zoals pedagogische cursussen voor coaches en een maximum aantal toegestane trainingsuren op bepaalde leeftijden.

De misstanden in het Nederlandse turnen kwamen in 2020 aan het licht door verklaringen van oud-turnsters. Een aantal van hen had daar al eerder een boekje over opengedaan, maar de beschuldigde coaches bleven nog jaren actief.