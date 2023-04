Oppermachtige Bezzecchi boekt in Argentijnse regen eerste zege in MotoGP

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Marco Bezzecchi heeft zondag zijn eerste overwinning in de MotoGP behaald. De Italiaan was oppermachtig op een kletsnat circuit bij de Grand Prix van Argentinië.

Marc Márquez moest de race in Argentinië zelf aan zich voorbij laten gaan. Hij werd eerder deze week geopereerd aan een breuk in zijn rechterduim. Márquez liep die blessure op tijdens de openingsrace van het seizoen in Portugal.