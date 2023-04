Bokser Joshua boekt na twee nederlagen broodnodige zege op Franklin

Bokser Anthony Joshua heeft zaterdagavond na twee nederlagen een broodnodige overwinning geboekt. De Britse topper rekende in de O2 Arena in Londen op punten af met de Amerikaan Jermaine Franklin en deed het nodige vertrouwen op na een moeizame periode.

Het was voor het eerst in twee jaar dat de 33-jarige Joshua als winnaar uit de ring stapte. Hij verloor in augustus voor de tweede keer op rij van Oleksandr Usyk. De Oekraïner had in september 2021 al de wereldtitels van Joshua in het zwaargewicht bij de bonden WBA, WBO, IBF en IBO veroverd.

Door zijn twee achtereenvolgende nederlagen stond er veel druk op het gevecht met Franklin. Een nieuwe nederlaag zou de speculaties over een bokspensioen van Joshua verder hebben gevoed. Het was voor het eerst in jaren dat Joshua in de ring stond zonder dat er een wereldtitel op het spel stond.

Met Franklin trof hij geen eenvoudige tegenstander, want de 29-jarige Amerikaan leed in november vorig jaar pas zijn eerste nederlaag na 22 gevechten. Ook in de O2 Arena was te zien dat het krachtsverschil niet onmetelijk groot was.

Foto: Getty Images

Joshua zinspeelt op gevecht met Fury

Joshua controleerde de wedstrijd weliswaar, maar slaagde er tegen de verwachtingen niet in Franklin een knock-out te bezorgen. Joshua kreeg wel de unanieme voorkeur van de jury.

"Ik heb niet gewonnen op knock-out, dus dat is niet goed. Ik ben niet blij", zei een ontevreden Joshua tegen 5 Live Boxing. "Ik had actiever kunnen zijn, daar zijn geen excuses voor. Maar dit hoort bij een comeback. Ik moet mijn grootste criticaster zijn."