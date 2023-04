Twee wereldrecords in een week: zwemsensatie McIntosh piekt ook op 400 wissel

Zwemsensatie Summer McIntosh heeft zaterdag (lokale tijd) voor de tweede keer deze week een wereldrecord gebroken. De pas zestienjarige Canadese zwom bij kwalificatiewedstrijden in Toronto naar een mondiale toptijd op de 400 meter wisselslag.

McIntosh kwam tot een indrukwekkende tijd van 4.25,87. Daarmee dook ze bijna een halve seconde onder de oude recordtijd (4.26,36), die sinds 2016 op naam van de Hongaarse Katinka Hosszú stond.

Eerder deze week zwom McIntosh ook al naar een wereldrecord op de 400 meter vrije slag. Het toptalent tikte aan in 3.56,08 en zat daarmee 32 honderdsten onder de oude recordtijd. Die stond op naam van regerend olympisch kampioene Ariarne Titmus. De Australische klokte in mei vorig jaar een tijd van 3.56,40 in Adelaide.

McIntosh is de eerste zwemster ooit die tegelijkertijd de wereldrecords op beide afstanden in bezit heeft. Voor deze week had ze bij de junioren al meerdere keren een mondiale toptijd aangescherpt.

"Het is natuurlijk fantastisch om er nog een wereldrecord bij te hebben. Op dit moment denk ik alleen maar aan mijn benen. De 400 meter wisselslag is een van de zwaarste onderdelen", zei McIntosh, die luid werd aangemoedigd vanaf de tribunes. "Dat heeft me echt geholpen in de laatste 100 meter."

McIntosh komt nog één keer in actie bij de trials in Toronto, als de 200 meter vrije slag op het programma staat. Op dat nummer is 1.54,13 haar beste tijd. Het wereldrecord staat sinds 2009 op naam van de Italiaanse Federica Pellegrini (1.52,98).