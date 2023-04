IOC kritisch: 'Oekraïne schaadt eigen sporters door ze aan de kant te houden'

Het internationaal olympisch comité (IOC) is kritisch op het besluit van de Oekraïense regering om de sporters van het land niet mee te laten doen aan kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

"Het IOC heeft altijd volgehouden dat het niet aan regeringen is om te beslissen welke atleten aan welke internationale wedstrijden mogen deelnemen", luidt de IOC-verklaring verder. "In bijna alle edities van de Spelen hebben we gezien dat atleten met elkaar wedijveren, ondanks het feit dat hun landen in oorlog of in conflict zijn."