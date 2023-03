Titelverdediger Alcaraz blijft imponeren in Miami, ook Medvedev naar laatste vier

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft donderdagavond (lokale tijd) overtuigend de halve finales van het Masters-toernooi in Miami bereikt. De nummer één van de wereld had weinig te duchten van Taylor Fritz: 6-4 en 6-2. Daniil Medvedev bereikte ook de laatste vier door de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks te verslaan: 6-3 en 7-5.

De pas negentienjarige Alcaraz had niet heel veel te duchten van Fritz. De Spanjaard sloeg in de hele wedstrijd slechts één onnodige fout en werd geen enkele keer gebroken. In de tweede set pakte Fritz slechts vijftien punten.

Met zijn dominante zege liet Alcaraz nog maar eens zien dat hij de favoriet is voor de toernooizege. De titelverdediger won zijn eerste wedstrijden in Miami ook zonder setverlies.

Alcaraz hoopt deze week de achtste titel in zijn loopbaan te veroveren. De US Open-winnaar van 2022 schreef dit jaar al de toernooien in Buenos Aires en Indian Wells op zijn naam. Begin dit jaar stond Alcaraz nog aan de kant met een spierblessure, waardoor hij in Miami pas zijn vierde toernooi van 2023 speelt.

In de halve finales neemt Alcaraz het op tegen de Italiaan Jannik Sinner. De nummer elf van de wereld rekende in zijn kwartfinale eenvoudig af met de Fin Emil Ruusuvuori, die Botic van de Zandschulp in de vierde ronde had uitgeschakeld.

Foto: AFP

Medvedev voor eerste keer naar halve finales Miami

Eerder op donderdag bereikte Medvedev voor het eerst de halve finales in Miami door Eubanks in twee sets van zich af te schudden. De Rus stond voor het derde jaar op rij in de kwartfinales, maar schopte het niet eerder tot de laatste vier.

De eerste set van de kwartfinale tussen Medvedev en Eubanks werd donderdag voor korte tijd onderbroken vanwege regen. De als vierde geplaatste Medvedev plaatste in die set op 3-3 een break en dat was voldoende om de set te winnen.

Medvedev liep in de tweede set uit naar 4-2, maar Eubanks wist terug te komen. Op 6-5 overleefde hij twee matchpoints, maar op het derde wedstrijdpunt sloeg de Amerikaan de bal uit.

In de halve finale stuit de 27-jarige Medvedev op zijn landgenoot Karen Khachanov, die als veertiende geplaatst is. Khachanov was donderdag met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Argentijn Francisco Cerundolo.

Novak Djokovic doet niet mee in Miami. De Serviër komt de Verenigde Staten nog altijd niet in, omdat hij niet tegen corona gevaccineerd is.