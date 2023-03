Medvedev voor het eerst halvefinalist in Miami na winst op qualifier Eubanks

Daniil Medvedev heeft donderdag voor het eerst in zijn carrière de halve finales bereikt van het Masterstoernooi in Miami. De voormalig nummer een van de wereld was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks (6-3 en 7-5).

Medvedev had zich via een zege op de Fransman Quentin Halys voor het derde jaar op rij geplaatst voor de kwartfinales in Miami. Met Eubanks trof de Rus, die vijfde staat op de wereldranglijst, de nummer 119 van de ATP-ranking.

Medvedev deed wat er van hem verwacht mocht worden en bereikte zo voor het eerst de laatste vier op het Amerikaanse hardcourt.

In de halve finale stuit de 27-jarige Medvedev op de winnaar van de partij tussen de Argentijn Francisco Cerundolo en de Rus Karen Khachanov. De als eerste geplaatste titelverdediger Carlos Alcaraz speelt in de kwartfinales tegen Taylor. Fritz.

Felicitaties van Christopher Eubanks voor Daniil Medvedev. Foto: EPA

Djokovic ontbreekt in Miami

De eerste set van de kwartfinale tussen Medvedev en Eubanks werd donderdag kort onderbroken vanwege regen. De als vierde geplaatste Medvedev plaatste in die set op 3-3 een break en dat was voldoende om de set te winnen.

In de tweede set liep Medvedev uit naar 4-2, maar Eubanks wist terug te komen. Op 6-5 overleefde hij twee matchpoints, maar op het derde sloeg de Amerikaan de bal uit.