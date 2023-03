Michel Mulder wordt coach bij Team Novus: 'Het begon weer te kriebelen'

Michel Mulder gaat aan de slag als coach bij het internationale schaatscollectief Team Novus. De voormalig olympisch- en wereldkampioen gaat de Australiër Daniel Greig bijstaan.

De 37-jarige Mulder zette in 2020 een punt achter zijn carrière. Hij was vervolgens twee jaar coach bij Team Reggeborgh en was het afgelopen jaar niet actief in het schaatsen.

"Ik heb in 2022 heel bewust even afstand genomen van de sport, na ruim zestien jaar actief te zijn geweest als schaatser en trainer", zegt Mulder donderdag in een persbericht van Team Novus. "Ik wilde mijn blik verruimen en heb het afgelopen jaar andere leuke dingen gedaan. Maar het begon toch weer te kriebelen."

Mulder nam zelf contact op met de 32-jarige Greig, die in 2014 brons pakte op het WK sprint. De twee kenden elkaar al. "Greig is met Team Novus een prachtig nieuw initiatief begonnen. Dat is goed voor de internationale ontwikkeling van de schaatssport", vertelt Mulder, die in 2014 olympisch kampioen werd op de 500 meter. Ook voormalig marathonloper Michel Butter maakt deel uit van de technische staf van Team Novus.

Michel Mulder als coach bij Team Reggeborgh met Marrit Fledderus. Foto: Getty Images

'We hebben een goed seizoen gedraaid'

Team Novus herbergt naast Greig schaatsers uit onder meer Groot-Brittannië, Oostenrijk, België en Nederland. De Oostenrijkse Vanessa Herzog veroverde afgelopen seizoen zilver op de 500 meter bij de WK afstanden, de Brit Cornelius Kersten behaalde WK-brons op de 1.000 meter.

Het afgelopen seizoen seizoen was het eerste seizoen van Team Novus. Teammanager Lieuwe Krol noemt het een hectisch jaar en verwacht dat komend seizoen weer een stap wordt gezet.