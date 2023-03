Bach betreurt kritiek na oproep IOC over deelname Russen en Belarussen

Voorzitter Thomas Bach betreurt alle reacties op de oproep van het internationaal olympisch comité (IOC) om atleten uit Rusland en Belarus onder voorwaarden weer toe te laten tot internationale wedstrijden. Vanuit verschillende landen kwam kritiek.

Rusland, Oekraïne, Polen, Duitsland en Tsjechië hadden zo hun bedenkingen bij de oproep van het IOC. "Aan beide kanten zijn partijen niet tevreden, om het diplomatiek te zeggen", zei Bach donderdag op de persconferentie waarmee hij de driedaagse bestuursvergadering in Lausanne afsloot.

"Het is betreurenswaardig dat sommige overheden niet respecteren wat een meerderheid van de olympische beweging en zijn stakeholders wil. Ze respecteren de autonomie van de sport niet en hanteren een dubbele standaard."

Het IOC riep de internationale sportbonden dinsdag op om sporters uit Rusland en Belarus weer toe te laten, mits ze onder neutrale vlag deelnemen. "Het is aan de bonden of ze deze weg willen volgen", zei Bach. Het olympisch comité schoof zelf een besluit over deelname van beide landen aan de Spelen van 2024 in Parijs voor zich uit. Wanneer het besluit volgt is onduidelijk.

Bach baalt vooral van de overheidsbemoeienis. "Sport wordt zo politiek gemaakt, daar zijn we heel bezorgd over. Overheden willen beslissingen over sportdeelname overnemen." Volgens de IOC-voorzitter beslissen overheden niet over de deelname van sporters aan evenementen. "Dat zou het einde van de mondiale sport betekenen."

Het Russische olympisch comité noemde meedoen aan internationale evenementen onder een neutrale vlag onaanvaardbaar. "In Rusland worden we de agenten van de Verenigde Staten genoemd", legde Bach uit. "En in Oekraïne worden we neergezet alsof we samenspannen met de Russen. Terwijl wij de Russische invasie in Oekraïne vanaf het begin hebben veroordeeld."

Het bestuur van het IOC heeft onder leiding van voorzitter Thomas Bach in Lausanne een driedaagse bestuursvergadering gehouden. Foto: AFP

Kritiek op IOC na oproep

De oproep van Bach aan sportbonden om atleten uit Rusland en Belarus onder voorwaarden weer toe te laten tot wedstrijden, leverde behoorlijk wat kritiek op. Het besluit viel slecht bij politici uit Polen, Duitsland en Tsjechië.

Polen sprak van "een dag van schaamte" voor het IOC. "Wat is er gebeurd dat zo positief was van Russische kant dat hun atleten nu ineens zouden moeten deelnemen aan wedstrijden?", vroeg de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Piotr Wawrzyk zich af.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser sprak van "een klap in het gezicht van de Oekraïense atleten". Volgens haar is er geen aanleiding tot een terugkeer van Rusland in de sportwereld. Ook de Duitse atletencommissie reageerde teleurgesteld.