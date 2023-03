Boksicoon Anthony Joshua staat zaterdagavond in Londen voor het belangrijkste gevecht uit zijn loopbaan. De zwaargewicht moet zich na twee verrassende nederlagen op rij onder haast ondoenlijke druk opnieuw bewijzen tegen de Amerikaan Jermaine Franklin. "Hij heeft in de afgelopen periode mentaal veel moeten doorstaan."

Het was een opmerkelijk beeld in augustus vorig jaar. De immer rustige en galante Joshua had in Jeddah zojuist voor de tweede keer op rij verloren van Oleksandr Usyk en kon dat even niet verkroppen. Hij gooide de twee kampioensriemen van zijn Oekraïense tegenstander de boksring uit en beende boos weg.

De 33-jarige Brit realiseerde zich snel dat hij zichzelf voor schut zette met zijn gedrag. Hij kwam vrijwel direct terug de ring in en betuigde spijt, maar zijn actie verraadde de immense druk die vanuit Groot-Brittannië op zijn schouders rust. De ooit zo onverslaanbare kampioen is niet langer onbetwist.

Die druk is alleen maar toegenomen nu voor Joshua een nieuwe realiteit is aangebroken. Voor het eerst in dertien partijen staat er geen titel op het spel voor de topvechter, die zich letterlijk en figuurlijk weer omhoog zal moeten knokken.

Vorige week zei Joshua in een interview met persbureau AP dat hij probeert "flexibel en ruimdenkend" te zijn onder zijn nieuwe status. Hij voegde eraan toe dat hij zijn verloren zwaargewichttitels (bij de bonden WBA, WBO en IBF) binnen anderhalf jaar weer in bezit wil hebben.

Bokscarrière Anthony Joshua in cijfers 27 gevechten

gevechten 24 overwinningen

(22 op knock-out)

overwinningen (22 op knock-out) 3 nederlagen

(1 op knock-out)

Anthony Joshua treft met Jermaine Franklin een tegenstander van formaat. Foto: Getty Images

'Hij moet nu net als de rest aansluiten in de rij'

Veel - of eigen alles - hangt af van zijn komende gevecht met Franklin. De 29-jarige Amerikaan is zeker geen kleine jongen; hij verloor in november vorig jaar pas voor het eerst in 22 gevechten. Joshua's landgenoot Dillian Whyte werd toen als winnaar aangewezen.

Een nederlaag tegen Franklin zou voor de ooit onverslaanbaar geachte Joshua zijn derde verliespartij op rij en zijn vierde in zes gevechten betekenen. In de Britse media wordt al voorzichtig de conclusie getrokken dat een nieuwe tegenvaller weleens het einde van zijn loopbaan zou kunnen betekenen.

"Anthony heeft in de afgelopen maanden mentaal en emotioneel veel moeten doorstaan. Hij heeft moeten accepteren dat hij officieel niet langer de beste vechter ter wereld is. Hij moet nu net als iedereen aansluiten in de rij", zei voormalig bokskampioen Johnny Nelson onlangs tegen Sky Sports.

"Ik denk dat hij stopt als hij weer verliest. Hij zou dat in ieder geval móéten doen. Omdat hij anders een heel moeilijke berg moet beklimmen. Vooral met al zijn successen in het achterhoofd. Hij kan het zich niet veroorloven om te verliezen."

Anthony Joshua verloor zijn titels aan de Oekraïner Oleksandr Usyk en verloor ook de rematch. Foto: Getty Images

'Als ik stop, geniet ik lachend van het leven'

Joshua krijgt de teneur in de pers ook mee. De olympisch kampioen van 2012 (die gouden medaille was het begin van zijn Britse heldenstatus) reageerde in de afgelopen dagen wat stekelig op de suggestie dat hij moet stoppen als hij wéér naast zijn eerste overwinning sinds december 2020 grijpt.

"Als mensen willen dat ik met pensioen ga als ik verlies, dan zal ik dat doen. Ik ga niet vechten als mensen me niet meer willen", zei hij tegen MailOnline. "Het gaat me dan niet eens om het geld. Er wordt zoveel druk op me gezet... Als ik stop, valt er een enorme last van mijn schouders en ga ik lachend van het leven genieten."

Als Joshua tegen Franklin wél als winnaar uit de ring stapt, dan liggen er logischerwijs weer kansen. In de Britse bokswereld wordt al lang uitgekeken naar een clash tussen Joshua en zijn flamboyante landgenoot Tyson Fury, die in december vorig jaar zijn WBC-titel met succes verdedigde.