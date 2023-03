Sacramento Kings is na recordreeks van zestien jaar terug in play-offs NBA

Delen via E-mail

Sacramento Kings heeft donderdag voor het eerst sinds 2006 de play-offs in de NBA bereikt. De Kings verzekerden zich van een verlenging van het seizoen met een 80-120-overwinning op Portland Trail Blazers.

De NBA-kampioen van 1951 bleef in 2006 steken in de eerste ronde en ontbrak daarna zestien seizoenen op rij in de strijd om de titel. Dat betekende een negatief NBA-record. Onder coach Mike Brown lukte het de club dit seizoen eindelijk om zich te plaatsen.