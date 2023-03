Zwemkampioen Peaty neemt rust vanwege mentale problemen: 'Ben mezelf niet'

Delen via E-mail

Drievoudig olympisch kampioen Adam Peaty bergt zijn zwembroek voorlopig op. De Britse schoolslagspecialist kampt met mentale problemen. "Ik geniet niet meer zo van de sport."

Peaty meldde zich onlangs af voor de Britse zwemkampioenschappen. De 28-jarige Brit mikt er wel op om er volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs weer bij te zijn.

"Ik denk dat het belangrijk is om daar eerlijk over te zijn. Ik ben moe, ik ben mezelf niet en geniet niet meer van de sport zoals ik het afgelopen decennium heb gedaan."

Peaty geldt als een grootheid op de schoolslag. Hij heeft zes individuele wereldtitels op zijn naam en won zowel in 2016 als in 2021 olympisch goud op de 100 meter schoolslag. Bij die laatste titel verwees hij Nederlander Arno Kamminga naar het zilver.

Kamminga is op de 100 meter een grote concurrent van Peaty, hoewel het verschil tussen de twee aanzienlijk is. De Brit heeft met 56,88 het wereldrecord stevig in handen. Daar steekt het Nederlands record van Kamminga met 57,80 wat schril bij af.